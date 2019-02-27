機車考照又有新制 將推「危險感知」測驗

2019-02-27

影音試題 考驗臨場反應

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕機車考照三．○新制！台灣機車事故率居高不下，考照試題將從一．○文字、二．○圖片，邁入三．○的影音危險情境題，交通部表示，內容包含小孩衝出、前車危險物掉落等，公路總局三月將推出二十支「危險感知」測試影片，透過各種道路真實險境，考驗民眾點滑鼠或鍵盤作出臨場反應，這套全球創新的影音試題預計明年下半年正式納入機車考照筆試考題，成效好更將擴及汽車考照。

國內每年約三十一萬人次考機車駕照，公路總局局長陳彥伯指出，全球現僅英國、澳洲有針對汽車駕駛實施危險感知測驗，在機車考照實施，台灣可說是全球第一。

機車考照實施 全球第一

統計每年超過十五萬件機車事故、造成逾三十萬傷亡人數，陳彥伯表示，民眾可能都具備騎車技術，但體認危險、防禦駕駛能力卻不足，公總正在台北、新北、山區等拍攝路上可能遇到各種危險狀況影片，三月下旬將上公總「危險感知」網站開放體驗；內容包含路上有球滾出、有小孩衝出、前方車輛突然變換車道等狀況題，考驗民眾能否體認危險而作出反應或煞車。

明年下半年 正式納考題

公總副組長魏武盛表示，「危險感知」影音測驗預訂明年下半年納入機車考照筆試考題，主要測試考生看到危險能多久做出反應；以國外為例，一至五秒按下滑鼠選擇反應，會有不同分數，交通部則預訂考生在一至五秒內按答反應就算合格。但為避免考生投機一直按答，系統測到未有危險時，按滑鼠超過五次就算不合格。

影音測驗初步會先做電腦版，未來再出手機版。陳彥伯表示，影片題目也會持續擴充，還將透過競賽、獎金方式，邀請社會各界共同拍攝，公總將審核納入考照題庫。

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