內壢高中代表桃市 赴美參加國際級機器人FRC競賽

2019-02-26 22:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市內壢高中數理科技國技教育特色班創班5年，在科技部中部科學工業園區管理局（簡稱中科管理局）的補助與支持，去年9月組成橫跨1、2年級的30人機器人團隊，以NLHS（（Never Lose Honor & Self-confidence）及#7626為隊徽，利用假日及晚上時間留校準備，還與北一女中、台北美國學校、復興中學、板橋高中等進行跨校聯盟相互學習，歷經5個月的集訓與篩選，3月3日至12日將出征美國，參加國際級機器人FRC（FIRST Robotics Competition）競賽，成為唯一代表桃園市隊伍，盼能為國爭光。

內壢高中校長王炎川表示，內壢高中在機器人教育持續10年，從樂高機器人課程、arduino機電整合課程及創客課程持續十年的發展，曾獲教育部全國生活科技競賽第一名、全國WRO奧林匹亞機器人競賽創意組第二名，以及中科FRC季後賽最佳質量獎和練習賽團體意象獎，成績亮麗。

帶隊老師蔡廷科說，出征團隊分行政組（分析組、公關組）與工程組（電路組、機械組、程式組、製造組），藉由FRC比賽，學生更了解科學相關領域，不論是電線配置，利用3D列表機印製所需物件等，也學會如何利用手上僅有的資源來製造出最有效率的機器人，並達成最大利益，這都是FRC對參賽團隊的考驗。

FRC是美國FIRST協會（For Inspiration & Recognition of Science & Technology ）針對15至18歲學生，舉辦難度最高也最知名的大型機器人競賽。2016年時，就有3128支隊伍涵蓋來自24個國家和地區，超過7萬5000名學生參與這項競賽，規模相當盛大；內壢高中今年編號7626，就代表已有第7626支FRC隊伍的誕生，學生都很珍惜這次赴美競賽機會，也期盼能從競賽中脫穎而出 。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/