搶救百年夫妻樹 埔里麒麟里居民總動員

2019-02-26 20:26

〔記者佟振國／南投報導〕搶救百年夫妻樹！南投縣埔里鎮麒麟里天仙宮旁有對樹齡逾百年的鳯凰木，近幾年老樹因為棲地環境不佳，健康狀況急轉直下，台灣老樹救援協會與居民展開搶救行動，清除覆蓋根部土壤的水泥、柏油塊，並以水刀加強鬆土、通氣與排水，期盼老樹能恢復生機，繼續相伴、守護社區。

麒麟里長黃戊寅說，麒麟里長天仙宮旁的兩株鳳凰木，樹齡已超過百年，是見證社區發展歷程重要地標，尤其兩樹相依而生，一大一小，更被居民視為「夫妻樹」，近年來居民發現，老樹的枝葉日益稀疏，樹根部位出現空洞與樹皮剝落等現象，非常擔心老樹的健康狀況，尋求專業樹醫協助，幫老樹醫治。

台灣老樹救援協會、國立中興大學護樹志工今天結合社區居民20多人展開搶救行動，樹醫檢視棲地環境發現，老樹根部周邊因民宅整建、道路改善而鋪設水泥、柏油，嚴重阻礙老樹淺根的呼吸與發育，長年下來讓老樹健康愈來愈差。

協會執行長許叔蓀說，慶幸經初步檢查，老樹應無感染有「樹木癌症」之稱的褐根病，只要長期透過棲地改善以及短期的救治維護，相信能重獲生機。

志工、居民賣力以電鑽、鏟子先將長期覆蓋根部土壤的水泥、柏油塊全數挖除，解開老樹長年的束縛，再以水刀工法幫助樹木棲地內部鬆軟，埋入自然資材竹子協助並活化樹體本身該有的通氣與排水機能。

由於樹木根部土壤經人車踩踏、輾壓會不利健康，未來也會在四周拉起隔離區域，只要根系健康強壯，夫妻樹恢復生機指日可待。

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