抗SARS大馬籍醫師歸化為台灣人 吳文思：這是一個榮耀

2019-02-26 17:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今天召開歸化國籍審查會，通過馬來西亞籍內科醫師吳文思等11名外國高級專業人才，可歸化成為我國國籍，成為正港台灣人。吳文思接受本報訪問時表示，她認同台灣這個國家，對她而言是一個榮耀！

據了解，內科醫師吳文思在SARS橫行台灣期間，即便不具有我國國籍身分，也自願至新光醫院加護病房照顧台灣的SARS病患。

吳文思憶及，SARS在流行的時候是自己剛畢業第一年，當時SARS爆發地非常突然又嚴重，當年她在新光醫院任職，醫院內也有SARS隔離病房，住院醫師需要幫忙照顧SARS病患。

吳文思指出，當時大家都人心惶惶，擔心感染後「就回不來了」，接觸SARS病患是有一些壓力的，一般醫師都覺得非常可怕，大部分醫師的家人更反對去照顧SARS病患，她自己是剛畢業，有一股熱忱，認為只要做好安全防護就沒問題，比較沒去顧忌那些。

吳文思說，當年雖然新光醫院有完善的防護措施，但其實心理壓力還是很大，因為一天內要不斷注意病情變化、克服自己壓力、隨時留意X光片等，也加上沒有家人阻擋，才能去照顧SARS病人。

對於歸化國籍一事，吳文思談及，自己本身是華僑，來台灣已經25年，包含畢業之後工作、結婚生子都在台灣，習慣在台灣生活，就想說要申請歸化，「因為我認同這個國家，台灣更是以後的家！」

吳文思指出，在台灣住久了認為自己是台灣人，但一直以來沒有身分證，做很多事會被人認為是外籍人士，申請歸化是一個認同問題，以後要回馬來西亞機會並不多，大部分時間都在台灣，「有了這個身分證以後，對我來說這是一個榮耀，生活在屬於自己的國家，不再像是住在別人家一樣」。

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