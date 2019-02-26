11名外國高專人才歸化 成為正港台灣人

2019-02-26 17:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日下午召開歸化國籍審查會，通過SARS期間自願至加護病房照顧病患的內科醫師吳文思等11名外國高級專業人才，歸化我國國籍，成為正港台灣人。

內政部統計，2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計有76名外國高級專業人才，在免喪失原有國籍下，歸化我國。

內政部表示，本次審查通過的11名高級專業人才，包括醫學領域4名、文化藝術領域2名、經濟領域2名、教育領域2名、其他領域1名，多數為4、50歲左右的青壯年人才。

其中，馬來西亞籍吳文思為內科專科醫師，在SARS期間自願至加護病房照顧病患，專業能力及態度深獲院方及病患嘉許。

另一名馬來西亞籍林姓醫師，具有血液病專科、腫瘤內科專科、安寧緩和醫學專科專業，擅長癌症醫療及安寧療護，深獲醫界和民眾肯定。

此外，加拿大籍史康迪長期關心台灣文化資產保存，曾參與四四南村、碧潭吊橋、前美國大使官邸、紫藤廬等保存運動，這次也順利歸化我國國籍，有助台灣文化資產保存意識的提升與維護。

內政部表示，還有一名加拿大籍的李姓董事長也歸化成為台灣人，他擁有豐富財務和管理經驗，現為證券投資信託公司董座，負責該公司台灣業務策略走向。

在台期間，更協助國內企業推動境內基金在地深耕，加速台灣金融科技創新，推動台灣與美國、加拿大商業及文化交流，對台灣金融產業發展貢獻卓著。

內政部指出，高級專業人才歸化我國國籍後，可以有參政權，並享有各種社會福利。為持續吸引高專人才歸化，去年10月起更簡化持高專梅花卡外籍人士的歸化流程，無須再檢附中央主管機關申請推薦理由書，改由內政部函詢主管機關同意，即可直接以高專人才身分歸化。

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