打臉柯文哲！內政部：研發替代役「一點都不浪費時間」

2019-02-26 14:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長柯文哲出訪以色列，日前稱讚以色列將教育、國防、產業三合一結合，批評台灣當兵都在浪費時間；對此，內政部今日強調，今年研發替代役核定員額2千名， 已開放役男報名申請，可讓服役與就業無縫接軌，「一點都不浪費時間！」

內政部表示，今年研發替代役實施員額共2千名，主要包括半導體、機械、資訊、電子等民間產業，更有中央研究院、國家中山科學研究院等研究機構，目前開放報名中，民國82年次以前出生，具備碩士以上學歷的役男，可把握機會踴躍報名。

內政部指出，研發替代役制度是政府支持產業發展、培育產業研發人力的重要政策，今年核定研發替代役用人單位共439家，核配員額最多前3名，依序是聯發科、世界先進、京元電子。中央研究院、工研院、中山科學研究院，也分別有71、64、51個員額。

據統計，自2008年實施研發替代役制度以來，前3大用人單位是台積電、國家中山科學研究院及工研院，用人單位肯定研發替代役制度是高品質、高穩定的人才供應鏈。

內政部提及，研發替代役制度實施至今，已有4萬多位役男在1500家以上用人單位服役，累計發表3499件專利、8814篇論文，有近7成役男於役期屆滿後選擇留任用人單位，延續個人職涯發展。

內政部表示，今年研發替代役已開始受理役男報名，有2次甄選作業機會，於2月1日至3月27日，及6月17日至7月24日進行，有意申請服替代役民眾，可至「內政部研發及產業訓儲替代役資訊管理系統」查詢。

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