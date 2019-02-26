五堵國小樂器舊 基金會捐6把胡琴助學習

2019-02-26 22:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕五堵國小國樂團歷史悠久，但是國樂樂器所費不貲，對部分想學習的學生是一大負擔，財團法人宇宙光般若自在門功德基金會與㵾光文化藝術基金會為提升音樂風氣，鼓勵學子學習國樂，今天下午在五堵國小活動中心舉辦「胡琴捐贈儀式」；五堵國小國樂團學子感念善心人士捐贈，特別演奏拿手曲目和與會人員同樂，場面熱鬧、溫馨感人。

宇宙光般若自在門功德基金會由創辦人玄光通成立於2013年，成立至今已辦理各種賑災、急難救助及協助弱勢等事項。特別是有感於很多學生在學習上找不到成就感，故頒發「成績進步獎學金」讓很多孩子找回自信心；基金會今年更是與涂氏二胡工坊合作，以紫檀木手工製作獨一無二的胡琴，共3把中胡、3把高胡，總共35萬元，贈予五堵國小，希忘孩子們有更好的樂器得以使用，提升音樂素養。

五堵國小校長黃正昆表示，學校位處基隆與新北汐止交界，有部分學生為隔代教養或單親家庭，感謝基金會購買6把胡琴，讓學生不因環境困頓，而錯失接觸國樂的機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/