后里泰安櫻花陸續綻放 228連假賞花最佳時機

2019-02-26 13:58

〔記者歐素美／台中報導〕后里泰安櫻花季將持續至3月3日，受暖冬影響，今年櫻花延後開花，預計228連假為盛開期，台中市觀旅局特別規劃賞櫻接駁專車，連假期間每日上午8點半至下午5點，每8至10分鐘一班車，從台鐵泰安車站往返泰安派出所，中午12點半至1點則休息，歡迎民眾多加利用。

2019后里泰安櫻花季，由市府觀旅局與后里區公所共同舉辦，桃紅色八重櫻花陸續綻放中，目前花況已達5成以上。觀旅局長林筱淇表示，泰安櫻花於安眉路沿線200公尺種植近百株桃紅喜氣的八重櫻，是全國櫻花盛開指標景點之一，每年皆吸引數十萬名遊客前來賞櫻，228連假正是賞櫻最佳時機，將可欣賞到櫻花盛開的景象。

林筱淇說，民眾除了到后里泰安賞櫻，還可順遊鄰近的台中花博、中社花市、后里薩克斯風文化館、后豐鐵馬道等特色景點，採買后里盛產的馬鈴薯、百合花，品嚐在地美食，體驗在地人文風情。

為避免228連假期間大量人潮、車潮湧入影響交通，泰安派出所、泰安國小前安眉路及泰安鐵道文化園區前福興路一帶，連假期間將進行交通管制，管制時間為上午8點至下午5點，觀旅局呼籲民眾多利用大眾運輸交通工具。

為確保賞櫻品質，泰安派出所旁停車場活動期間不開放停車，遊客可將車子停放在泰安鐵道文化園區（泰安舊火車站）旁停車場，再步行賞櫻，或「輕鬆搭火車，再騎iBike」，先搭火車至台鐵泰安車站，再騎乘iBike至泰安鐵道文化園區（舊站），泰安派出所旁特別規劃iBike臨時停放處，方便遊客利用。

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