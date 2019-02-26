東石高中學測創新高 市長讚聲：孩子可以就近念好學校！

2019-02-26 12:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕學測成績昨天公佈，位於嘉義縣朴子市的東石高中成績60級分以上有17人，50到59級分有35人，創下校史新記錄，朴子市長吳品叡及社區人士今天到校恭賀，吳品叡感謝學校用心栽培在地學子，讓社區的家長選擇東高，「孩子可以就近在家鄉念好學校！」

吳品叡說，東石高中學測成績年年進步，社區家長們有目共睹，朴子市公所秘書吳振名也說，一家四口都是東高校友，原本希望2個兒子到嘉義就讀，但孩子堅持選擇東高，喜歡學校快樂學習的氛圍，運動風氣等均衡的發展，感謝老師們辛勤教導，耐心鼓勵學生，犧牲假日到校陪伴孩子讀書。

考出好成績的學生們說，自己原本是被動懶散的，而讀書的過程需要有力的推手，感謝老師們耐心鼓勵與陪伴，3年仁班學生說，導師早上7點到校，營造班級讀書風氣，同學們感受到老師的用心，全體自發留下晚自習至9點半，維持穩定的讀書氛圍。

東石高中校長楊長鉿說，感謝市長、教育部校外會葉聰模督導及家長會林文正會長的祝賀，學測成績年年創新高，證明老師教學經驗豐富，行政團隊合作無間，近年來少子女化衝擊，學校還能維持新生報到率，將成績往上提升。

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