愛運動不影響學業 武陵高中籃球校隊隊長學測74級分

2019-02-25 23:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕大學學測今天公布成績，桃園市第一志願武陵高中學測成績亮眼，5科滿級分共有7人為全市最多、70級分以上共有117人，60級分滿級分則有38人。值得注意的是，男子籃球隊長游柏仁取得74級分佳績，他表示，雖然球隊訓練辛苦且花費許多時間，但只要有讀書的規律，並做好時間分配，學業與夢想就能兼顧，「用成績證明練體育的孩子，也是能和考高分作連結」。

游柏仁感慨表示，多數家長認為進校隊打球會影響學業，而極力反對孩子投入球隊，隊上10位高三生，就有高達8位是瞞著父母偷打球，髒掉的球衣還得拜託同學幫忙帶回家洗，比賽時看見對手家長到場為孩子喝采，卻不見自己家人的加油打氣，就連去年校隊得到全市第2名的好成績，也無法和父母分享喜悅。

對於此次學測考出好成績，游柏仁表示，即使加入校隊，他仍認知作為學生的義務就是把書讀好，保持一定學業成績，盼用成績向家長證明打球不會荒廢學業，藉此扭轉家長的刻板觀念。

另方面，男子排球隊長陳皓偉也在學測5科取4科中，取得59級分成績。國中就讀桃園市會稽國中體育班的他，國中以高爾夫作為專項訓練，訓練之餘就是顧好課業，在國中升高中時，以5A++的優異成績進入武陵高中，大學將目標鎖定清大資工系。

「進校隊和課業不會有衝突！」2人異口同聲的表示，他們都很清楚打球跟讀書是兩件事，訓練的時候訓練，讀書的時候讀書，也期盼能透過自己的表現，讓家長們明白，練體育的孩子不只是「頭腦簡單、四肢發達」，願意鼓勵並支持孩子加入球隊。

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