2/28至4/14買高鐵票 用台灣Pay可獲百元回饋金

2019-02-26 10:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司與財金資訊股份有限公司合作，2月28日至4月14日推出「搭高鐵春遊趣，台灣Pay享百元回饋金」活動，旅客於高鐵網路訂票系統使用「台灣Pay」（限綁定金融卡）進行付款，單筆購票金額在700元以上，即可獲得100元現金回饋，限量2000名，送完為止。

台灣高鐵公司去年12月，於網路訂票系統新增「台灣Pay」支付服務，旅客在高鐵網路訂票系統預訂車票後，於付款頁面選擇「台灣Pay」，網頁將出現QR Code，旅客再以手機的「台灣行動支付」APP或有提供「台灣Pay」服務的各行動銀行APP，掃描付款頁面的QR Code，即可完成付款。

高鐵公司表示，目前「台灣行動支付」APP的參與金融卡發卡機構，共有有台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、新光銀行、彰化六信、日盛銀行等11家，於行動銀行APP提供「台灣Pay」支付服務的金融機構則有台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦、高雄銀行、兆豐銀行、台灣企銀、三信銀行、中華郵政「郵保鑣」及日盛銀行等13家。

台灣高鐵於2017年11月，在高鐵車站售票窗口、自動售票機與「T Express行動購票」APP，導入「Apple Pay」、「Google Pay」，2018年12月於高鐵網路訂票系統再新增「台灣Pay」、「橘子支付」等掃碼支付；「Apple Pay」、「Google Pay」、「橘子支付」皆為信用卡交易，而「台灣Pay」則提供旅客使用金融卡進行付款，讓習慣以現金或金融卡支付的族群，也能體驗行動支付帶來的便利。

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