《包子》得獎媒體扯「韓流」助威？ 這小編3小時前神預言

2019-02-25 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕由加拿大華裔導演石之予（Domee Shi）執導的短片《包子》（Bao），奪下第91屆奧斯卡「最佳動畫短片」，在《包子》得獎後，「公視台語台」臉書小編今天早上11點多，留言戲稱可能會出現「韓流發威奧斯卡」，不料下午真的有媒體以「『韓流』發威助攻！《包子》奪奧斯卡最佳動畫短片」為題做了一則新聞，網友大讚這小編是「先知」。

第91屆奧斯卡頒獎典禮，加拿大華裔導演石之予所編導的動畫短片《包子》，描述一名母親發現自己親手做的包子竟活過來，面臨孩子長大離家、老公忙於工作的孤單母親於是決定養大包子，敘述出親子之間因為長大出現的問題，其新穎題材與溫馨劇情，奪下本屆最佳動畫短片獎。

「公視台語台」在臉書上分享《包子》得獎快訊時，公視小編在上午11點初，即底下留言「幫大家想好了」，會出現「韓流發威奧斯卡 動畫『包子』勇奪獎座」，或是「不顧北京反對 動畫『包子』勇奪獎座」等語。

不料，有鄉民在下午2點多發現，真有媒體以「『韓流』發威助攻！《包子》奪奧斯卡最佳動畫短片」為題做了一則新聞，遭網友痛批造神無下限，「這個根本是混淆視聽，完全造假」、「超誇張，NCC都不用管膩」、「快笑死了，這真的很有恥力」。

而公視小編神預言也讓許多網友紛紛「朝聖先知」，稱小編「是不是在別台兼差」、「不要這麼準好不好」、「小編其實是臥底吧」。

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