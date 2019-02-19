喝酒亂說話？ 代打發紅包 韓冰微笑稱：韓國瑜沒醉

2019-02-19 16:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜喝酒直播砲打中央，挨批喝酒亂說話，他的女兒韓冰今代打，走訪鳳山3廟宇發紅包，笑撇韓國瑜喝酒亂說話，強調酒量還不錯，沒有酒醉問題。

高雄市長韓國瑜原定今天下午走訪鳳山區3座廟宇發紅包，卻於今天上午臨時取消行程，她的女兒韓冰一連二天代打，媒體詢問市長身體不舒服嗎？韓冰表示，韓國瑜一連二天到外縣市助選，可能因外縣市風比較大，回來後又做了一個調酒直播，不料喝酒後沒有聲音，昨因市府事情比較多，拜託她代打一下，今天上午發現身體不舒服，主要是因為失聲，沒辦法在公開場合講話，無法發揮平時講話的水準與魄力，才會臨時取消行程。

媒體詢問「市長是否於漁會行程後回去補眠」？韓冰回應今天還沒看到他，但她有問了一下，聽說韓國瑜身體不舒服，也未參加市政會議，她很願意幫忙，覺得很不好意思，大家等了很久，都是來看韓國瑜，她代韓國瑜向大家致意。

韓冰表示，韓國瑜過去自認身體很好，每天很晚睡覺，可能因為剛上任，希望把每件事做好，達到每個人期望，所以只要人家開口，都願意去做，但未考慮到時間分配及體力問題，她認為韓國瑜需要做調整，也要開始保養身體。

針對韓國瑜挨批喝酒亂說話，韓冰表示，韓國瑜在酒吧直播是小編主導，當時她人也在現場，媒體詢問韓國瑜直播喝了5、6口酒後，還有另外再喝酒嗎？小編回應說，韓國瑜沒再多喝酒，所以沒有酒醉問題，直播狀況很清醒；媒體反問韓冰「市長酒量好不好？」韓冰笑回她覺得「市長酒量還不錯」，笑撇喝酒亂說話。

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