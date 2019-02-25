我想當個好人！交大建築展呈現建築與城市和人的連結性

2019-02-25 15:33

［記者洪美秀／新竹報導］每次推展都吸引話題的交大建築展，今年由50多名學生以「我想做個好人」為主題，設計一系列的建築作品，從個人工作室、建築小圖到城市規劃及教職員社區設計等，展現學生對建築的熱情及對城市周遭的關懷，期許透過建築美學，將冰冷的建築與人文結合，展現建築的多樣性，展期到3月19日。

交大建築所指導老師凌天表示，此次建築展希望呈現建築的不同面貌，包括學生在書桌上畫圖的樣貌到動手做及設計等，接著呈現居家生活樣貌等，將建築融入生活之中，期許透過一次次的努力，呈現「我想做個好人」的完美境界。

學生也設計去年2月到今年的時間軸紀錄，包括建築所學生探討建築的教育、藝術、科技和社會關懷等，還展出學生從設計圖到徒手做工具、進階到數位住宅、景觀規劃等，並以竹市舊城區做發想，例如學生在鐵道藝術村設計的公共遊樂設施，就融入藝術村特色。

再者學生也以東門市場做發想，透過市場的天井將建築連結陽光，再導入人的參與，展現市場不同風貌，此外學生也連結市區的停車場、美術館、圖書館或菜市場做一連串的建築發想，讓城市越接近人生活的樣貌。

交大藝術中心主任洪惠冠說，建築就是人生活的範圍，交大建築展貼近人的生活，從意念開始的靈光，再到雙手動手做，最後貼近居家生活，學生展現建築的多樣性，甚至以交大教職員工社區做為建築的發想，都展現學生的細膩與人文關懷，這也是交大建築展的可看之處，歡迎喜愛城市建築美學市民來參觀。

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