2月颱「蝴蝶」強度再創巔峰！ 寫下台美日氣象機構紀錄

2019-02-25 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕今年第2號颱風「蝴蝶」續寫新紀錄！23日晚間「蝴蝶」增強為強烈颱風，成氣象局108年來首個2月強颱，昨（24日）一度減弱為中度颱風，不過今早再度發展為強烈颱風，而這次巔峰強度更勝23日，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）評估威力已達最高等「超級颱風」，同時也是首個2月5級颶風（Category 5）。

今年第2號颱風「蝴蝶」持續寫下歷史，23日已經是有觀測以來北半球2月份氣壓最低和風速最高的熱帶氣旋，在昨天一度減弱，氣象局也降格為中度颱風，不過「蝴蝶」展現頑強生命力，在眼牆換置完成後，再度回到強烈颱風等級，而重回巔峰的「蝴蝶」，強度更勝以往，今（25日）下午各國氣象單位紛紛給予「蝴蝶」最高等級的評價。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）將蝴蝶升級為「超級颱風」，其風速140節（每小時260公里），達到5級颶風等級，是北半球熱帶氣旋史上首個2月5級颶風，蝴蝶也替西北太平洋補上最後一塊拼圖，讓西北太平洋達成1年12個月，月月都曾有颱風達到5級颶風等級的紀錄。

日本氣象廳今天下午觀測顯示，蝴蝶颱風中心氣壓915百帕，中心附近最大風速每秒55公尺，達日本颱風分級最高等的「猛烈」，成為日本氣象廳史上最早的猛烈颱風。

已是中央氣象局有觀測以來的首個2月強颱，今下午氣象局再提升蝴蝶強度，目前蝴蝶中心氣壓從925百帕增強到915百帕，其近中心最大風速也從每秒51公尺提升到53公尺，目前中心位於北緯13.80度、東經140.20度，距鵝鑾鼻仍有2000多公里，以每小時8公里速度，向北北西進行，未來蝴蝶強度將逐漸減弱，不會對台灣有直接影響。

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