地上權50年 台南鹽埕段7000多坪招商

2019-02-25 13:52

〔記者王涵平／台南報導〕台南鹽埕段5筆國有土地招商，面積2.3公頃（約7112坪），地處條件佳，發展潛力可期，南市經發局籲踴躍投標。

南市經濟發展局表示，與財政部國有財產署共同合作開發南區鹽埕段3100、3101、3103-8、3103-9、3103-10地號等5筆國有土地，位於南區中華西路一段與新興路街口東南側之商業區土地，以設定地上權方式引進民間機構投資營運，地上權存續期間為50年，並得申請延長20年。

經發局指出，開發基地方正且條件俱佳，對面為3.43公頃的明和公園，鄰近安平港、台86快速道路、國道1號、3號、台南機場、奇美博物館、安平老街等，周圍交通網路四通八達，具備聯外交通便捷及海空運輸中樞點的優勢。

經發局強調，順利執行後，將可進一步提升南市經濟動能，預估可吸引民間投資金額34億元、創造總產值270億元及提供466個就業機會。

即日起至5月29日止，有興趣廠商可至台南市政府網站/市政公告或台南市政府經濟發展局網站下載本案招商文件參用。市府投資招商服務單一窗口06-2982810。

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