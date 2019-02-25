學測今天揭曉！ 查成績網址看這裡...

2019-02-25 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕學測成績今天放榜！108學年學科能力測驗成績今天上午9點公布，考生可透過網路或語音查詢成績（02-23643677），明天則可收到成績單，由於今年首度採用各科系採計科目成績，必須「5選4」，大考中心也將首度提供2至4科不同科目組合的人數百分比累計表。

今年甄試入學將有3項「首創」，包括1.各科系採計學測成績，上限由5科改為4科（5選4）；2.大考中心首度公布不同科目組合的人數百分比累計表；3.各校改變甄試流程，改善衝堂狀況。其中「5選4」鼓勵各類組學生選考社會科、自然科，因此75滿級分的「榜首意義」也走入歷史，但大考中心統計，仍有7成考生選擇5科全考。

由於甄試入學改制，大考中心今天也將首度公布2至4科不同科目組合的人數百分比累計表。另外，針對去年多校系面試出現衝堂問題，今年各校提出因應作法，例如台大許多二、三類組科系將共同擇一週日，辦理數學、物理、化學及生物等4科「聯合筆試」，並要求考生先填妥各系所志願序表，在校內預分發，避免重複錄取問題。

今天上午9時起，考生可透過網路或語音查詢成績（02-23643677），若考生對學測成績有疑義，27日起至3月4日止可至官網申請複查。複查結果將於3月7日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

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學測成績查詢

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