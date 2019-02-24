2019燈會作品「海之女神」 象徵新住民堅毅精神

2019-02-24 14:31

〔記者王冠仁／台北報導〕由「新住民發展基金」補助，在「2019台灣燈會在屏東」中展出的藝術主燈「海之女神」，是台灣燈會30年來首度以新住民為主題的作品。移民署長邱豐光昨天與新住民發展基金管理會委員前往參觀，也向民眾推薦，這個充滿多元文化融合意念的閃耀藝術作品。

邱豐光說，這次新住民甚至實際參與了製作主燈的過程，一起打造這座意義深遠的新住民藝術主燈，「海之女神」代表移民署一直以來強調的「尊重多元，欣賞差異」的精神，更呼應了「你容我融」的意象。

「海之女神」由國際藝術家王文志先生及陳昱榮先生設計，高15公尺、以5噸鋼材和30萬顆蚵殼製作而成，當地新住民一同參與創作編織蚵殼，而蚵殼與鋼材的交織，象徵飄洋過海來到台灣展開新生活的新住民，其刻苦耐勞的精神及在地與國際多元文化的交流，已經與這塊土地密不可分。

2019台灣燈會展期為108年2月19日至3月3日，「海之女神」立於大鵬灣邊，結合科技投影，讓白天與夜晚呈現不同風貌。此外，燈會結束後，「海之女神」不會拆除，將成為新的地標。

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