嘉義太保表揚模範父親、好人好事 市長鄭淑分：感謝為社會付出

太保市公所表揚模範父親。（太保市公所提供）

2024/07/28 21:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕凱米颱風重創嘉義縣，太保市公所今天如期舉辦模範父親暨好人好事代表表揚，市長鄭淑分說，公所事先已由清潔隊及委外廠商進行道路側溝清淤工作，強化疏濬量能，往年多處易淹水處已獲得改善，少部分道路積水處也快速退去，風災後詢問36位受獎者參加意願，皆期待如期舉辦，因此照常辦理，感謝偉大的父親及為社會付出的好人好事。

鄭淑分說，太保市整體災情穩定，警報解除後，清潔隊及廠商立即刷洗積水的主要道路，確保用路人安全，針對積水地區，將會同里長進行調查及研擬改善方式，並協助居民環境消毒，及加強日後防汛改善措施。

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今天市公所在南新國小舉辦表揚，鄭淑分說，公所將獲獎人事蹟詳實紀錄於手冊，作為子孫典範，今年模範父親獲獎者最年長為太保里82歲模範父親黃啓源；黃啓源先生熱心地方事務，曾任兩屆太保鄉安仁村長，重建村里信仰中心福天宮，經營的農藥事業遍及嘉義縣多數鄉鎮，成就有目共睹。好人好事代表獲獎者最年長為梅埔里呂良一，他為現任埔心福興宮委員，推動宗教禮俗、發揚傳統文化不遺餘力；公所也表揚今年「績優里長」春珠里長蔡德村里長、「績優民政人員」里幹事許美雪。

鄭淑分表示，感謝上一代的付出，公所也為年輕父母們打造更友善的育兒環境，太保市人口成長快速，許多年輕家庭宜居太保，公所會持續完善對應的社福政策，包括生育津貼、教育補助、國中小營養午餐補助。

鄭淑分說，市公所辦公大樓已進駐啟用，公有土地及公有市場活化計畫正在進行中，多功能藝文中心主建築已完成、室內裝修進行中，太保後潭兒童公園整體改善工程完成九成進度，未來會因應嘉義科學園區及周邊消費場域開發，重劃、整建道路及其附屬設施，朝現代化都市型態邁進。

太保市公所表揚好人好事代表。（太保市公所提供）

太保市長鄭淑分與在地社區團體及孩子一起跳舞。（太保市公所提供）

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