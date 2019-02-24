體驗台灣傳統文化 日福岡大學師生參訪靜宜大學

2019-02-24 13:42

〔記者歐素美／台中報導〕日本福岡大學12位師生到靜宜大學進行學術、文化等交流，靜宜特別邀請知名茶藝師、書法家、樂師規劃專業茶道、書法、古琴、尺八及花藝等展演體驗，學生並為師長奉茶，表達敬意與感恩之情。靜宜大學校長唐傳義表示，國際化是靜宜的特色，期望藉由合作交流，提升學生國際力，培育更多跨域人才。

福岡大學教授山崎好裕這是第4次到靜宜大學參訪，他表示，福岡大學位於日本九州福岡市，擁有80多年歷史，設有9個學院31個學系，學生超過2萬人。他多次來訪，對靜宜大學校園美景印象深刻，期望藉由兩校實質交流，提升專業技能、擴展國際視野；靜宜大學日文系副教授桂田愛則期待兩校學生，透過體驗式的課程與活動，認識異國文化、擴展視野，並培養自信及國際移動等能力。

福岡大學一年級學生松尾菜菜美表示，第一次到台灣，深刻感受到民眾的熱情及友善。她雖然不懂中文，但透過靜宜學生專業的協助，更瞭解該校特色及台灣文化，並在「茶道體驗」中品嚐到梨山茶及學習台灣傳統禮儀，是難得經驗。

中島優香則感謝台灣學生的協助，讓她學習很多台灣事物，並對靜宜學生流利的日文感到驚訝與敬佩；福岡大學經濟系前本大貴指出，靜宜校園遼闊、軟硬體設施齊備，學生充滿活力，也很友善，讓他對台灣歷史產生興趣，希望未來有更多交流機會；福井彩乃表示，這次參訪瞭解到台灣與日本文化的差異，未來還想來台灣交流學習。

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