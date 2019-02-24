有機認證遭中國盜用販售 茶農商譽遭重創整夜睡不著

2019-02-24 07:21

〔記者林敬倫、簡惠茹／綜合報導〕宜蘭縣三星鄉有機茶農謝朝陽，他的有機認證證書遭到中國產品盜用，張貼在網路上，用以販賣「耳舒茶」及「福唐茶」等產品，聲稱可治耳聾，近期許多民眾致電給他，抱怨產品無效；謝朝陽說，這讓他「整夜睡不著」，商譽嚴重受損，現在更因該網站的IP位置在中國，無法找到盜用者，也求助無門，不知道該透過那些管道解決問題，盼農委會重視。

三星謝朝陽 努力3年獲認證

謝朝陽的遭遇非單一事件，苗栗有機紅棗枸杞去年也曾被盜圖假冒。農委會表示，去年協助農友拍攝澄清短片，謝朝陽茶農如有需要也願拍片協助。

51歲的謝朝陽，退伍後就接下家中位於三星鄉的的茶園，茶農資歷已超過30年，11年前他開始為自己種的茶，向有機認證公司TAF，申請CAS有機認證，並順利於7年前取得，他的茶園除有機的紅茶、綠茶與烏龍茶，更主打可對抗失眠的有機「舒壓茶」，並製成有機茶包販賣，在地方上小有名氣。

中國貨謊稱治聾 買家怨無效

不料，半年前他發現，自己的有機認證證書，被中國產品盜用，並張貼在網路上，用以販賣「耳舒茶」及「福唐茶」，並聲稱有治耳鳴、耳聾的療效，近期更有民眾因在該網站看見謝朝陽的有機認證證書，直接致電謝，表示要購買「耳舒茶」，更有人抱怨謝販賣的茶產品根本無效，涉廣告不實。

找不到盜用者 煩到睡不著覺

「這讓我整夜都睡不著覺！」謝朝陽說，該網站盜用他的證書，還秀出個資，但網站上的產品他根本沒有賣，接到民眾打來的抱怨電話，讓他非常困擾，自己的商譽更因此嚴重受損。

謝朝陽指出，他求助TAF後，認證公司只說會幫忙公告該網站上的認證是假的，他自己也在臉書上宣導、呼籲，但效果有限，還使有不少人為了假認證打電話給他，由於該網站用的IP位置在中國，認證公司根本找不到盜用者，讓假認證被拿下，認證公司也說，即使是網路警察也可能無法處理，根本求助無門。

謝朝陽表示，申請一個有機認證，需要經過長時間的經營，像他是經歷四年辛苦的轉型期，才成功取得認證，全國各地也有不少有機農友遇到一樣的事，希望農委會能夠重視這樣的問題，建立管道讓農民洽詢，並想辦法杜絕中國產品繼續盜用台灣農民的有機認證，否則農民遇到這樣的事，根本不知道該怎麼辦。

警方指出，如網站IP在境外，要追到架設網站的人，實務上確實比較難，如IP在中國，警方會嘗試行文給中國公安，盼能提供地址，但對方常以保護個資為由不提供，如此難以向上追查；府農業處說，此案已屬司法才能處理的範疇，農業單位除了加強宣導，也難以提供其它協助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/