02/24 各報重點新聞一覽

2019-02-24 06:23

自由時報

終結放榜新聞 名校響應

受夠每年學測新聞模式了！雄中、雄女發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署，兩天內吸引超過五千人支持，高雄女中、鼓山高中校長同意簽署，北市建國高中、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中等傳統明星高中組成的五校聯盟也表態響應。多所學校校長表示，不再於成績公布當天發布放榜新聞。

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翁啟惠團隊研究// 新流感疫苗 效果強4倍

流感病毒具高變異性，藥廠每年都得改變疫苗株，否則無法抵抗流感傳染力，中研院前院長翁啟惠團隊研究製造新流感疫苗，配上創新的流感病毒單醣化技術，在小鼠試驗中，疫苗防禦流感的效果提升三到四倍，未來這技術若順利應用在人類疫苗，即使猜錯病毒株疫苗保護力也夠，甚至不用每年更換疫苗。

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有機認證中國盜用 茶農商譽遭重創

宜蘭縣三星鄉有機茶農謝朝陽的有機認證證書遭到中國產品盜用，公然放在網路販賣「耳舒茶」及「福唐茶」等產品，聲稱可治耳聾，最近許多民眾打電話給謝，抱怨產品無效。謝因商譽嚴重受損、煩惱到「整夜睡不著」，更因該網站ＩＰ位置在中國，無法找到盜用者、求助無門。

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蘋果日報

《還願》藏習維尼中國封殺 台製最夯電玩 符咒敲碎玻璃心

正夯的恐怖解謎遊戲《還願》，男主角開著打火機穿過貼滿符咒、幽暗詭異的長廊，玩家沉浸在恐怖氣氛中，卻有眼尖者發現符咒上寫著「呢嘛叭唭」、蓋有「習近平小熊維尼」篆體字紅印，被認為是「習近平小熊維尼你媽白痴」諧音。引發中國網友全面氣憤抵制，赤燭遊戲公司昨緊急發聲明道歉止血無效，中國代理商、投資者緊急切割，終止合約、要求索賠。一個「彩蛋」誤踩中國紅線，讓崛起中的赤燭陷入前所未有的危機！

高中10校 終結放榜新聞 雄女雄中發動連署「拒絕成功模板」

明天學測放榜，由高雄女中、高雄中學等學生代表發起的「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動，訴求學校拒絕在大考後提供學生名單與個資給媒體受訪，活動上線3天引發全國關注，至昨有6千人連署，包括雄女、雄中、建中、北一女等10校都支持，中一中則採開放態度，不會拒絕受訪。

聯合報

蔡英文拚連任 釋都更容獎、補助小黃2利多

尋求連任的蔡英文總統昨天連釋兩大利多。她出席不動產開發公會全聯會新任理事長就任典禮時表示，內政部將公告「都市更新建築容積獎勵辦法」，相信會讓大家滿意和認同；政府的原則很清楚，「整合要容易、獎勵要明確、審議要加速」，讓大家好做事，讓民眾都有好房子可以住，是政府努力的方向。

美中談判取得重大進展 川普會劉鶴 川習會3月登場

美國總統川普廿二日在白宮表示，美中貿易談判取得巨大進展，很有可能達成協議，他可能在三月某個時間點，在佛州「海湖莊園」會晤中國大陸國家主席習近平，討論美中貿易最後的議題。川普也鬆口說，若談判有實質進展，休兵期限可能延長約一個月左右。

中國時報

拒絕「成功」模板 建北等名校響應！雄女雄中生怒吼 終結放榜新聞

學測明（25）日放榜之際，雄中、雄女學生在臉書發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署，獲5000餘人支持，兩校校長已原則同意；北市建中、北一女等名校，都已表態支持，教育部則發聲明肯定，指將在全國會議上倡議。

美陸第七輪貿易談判 延長兩天！川普盼3月底習出馬 敲定最終協議

美國總統川普22日下午接見大陸國務院副總理劉鶴領銜的貿易代表團。川普稱，本輪美陸經貿磋商取得「巨大進展」，雙方決定首度將磋商延長2天。他還說，美陸「很有機會達成協議」，他可能於3月底在佛州與大陸國家主席習近平再見面，談妥最終議題。

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