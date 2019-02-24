有機認證中國盜用 茶農商譽遭重創

2019-02-24

〔記者林敬倫、簡惠茹／綜合報導〕宜蘭縣三星鄉有機茶農謝朝陽的有機認證證書遭到中國產品盜用，公然放在網路販賣「耳舒茶」及「福唐茶」等產品，聲稱可治耳聾，最近許多民眾打電話給謝，抱怨產品無效。謝因商譽嚴重受損、煩惱到「整夜睡不著」，更因該網站ＩＰ位置在中國，無法找到盜用者、求助無門。

三星謝朝陽 努力3年獲認證

謝朝陽的遭遇非單一事件，苗栗有機紅棗枸杞去年也曾被盜圖假冒。農委會表示，去年協助農友拍攝澄清短片，謝朝陽茶農如有需要也願拍片協助。

五十一歲的謝朝陽，退伍後接下家中茶園，茶農資歷超過三十年；十一年前，他向有機認證公司ＴＡＦ申請ＣＡＳ有機認證，努力三年取得認證，他的茶園除有機紅茶、綠茶與烏龍茶，更主打可抗失眠的有機「舒壓茶」，在地方小有名氣。

中國貨謊稱治聾 買家怨無效

最近他發現，自己的有機認證證書被中國產品盜用，張貼在網路販賣「耳舒茶」等，誇大可治耳鳴、耳聾。有民眾查到謝的電話想購買，但也有人抱怨產品根本無效。謝朝陽接到民眾抱怨電話非常困擾，因商譽受損而整夜難眠。

謝朝陽求助ＴＡＦ，ＴＡＦ只說會幫忙公告中國網站的認證是假的，他在臉書澄清，但效果有限；該網站的ＩＰ位置在中國，認證公司無法撤下被冒用的認證。

找不到盜用者 煩到睡不著覺

警方指出，會透過管道行文給中國協助處理，但對方若不配合，難以向上追查；宜蘭縣府農業處說，此案屬司法事件，除加強宣導，也難以提供協助。

謝朝陽希望農委會能夠重視此種非法情況，想辦法杜絕中國產品盜用台灣農民的有機認證。

農委會農糧署農業資材組長黃俊欽表示，農委會可協助農民拍攝宣導短片，請農民說明來龍去脈，也請宜蘭縣政府查處相關情事，建議消費者購買有機農產品時，查明驗證證書字號，到農委會網站查詢可以知道相關資訊，確認不會買到假貨。

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