業者引進全台唯一垂直風洞設備 在地面就能模擬高空跳傘

2019-02-23 16:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中麗寶國際賽車場引進全台唯一垂直風洞設備，飛行速度每小時最高230公里，在地面就能模擬高空跳傘，如自由落體因瞬間強大陣風讓身體飄浮在空中，無重力漂浮於空中遠離地球表面，在安全環境下享受飄浮飛行的樂趣。

麗寶國際賽車場表示，垂直風洞無年齡層限制，全程有專業教練陪同，並提供從頭到腳的完整防護器具，巨大風扇葉追出的風速每小時高達230公里，強勁氣流讓遊客能漂浮在空中，開放後吸引不同年齡層的玩家，年紀最小僅6歲，甚至還有高齡70歲的玩家，親身體驗無重力漂浮快感，巨大氣流讓部分玩家臉部扭曲變形，有趣的畫面讓陪同親朋好友用相機、影片捕捉紀錄難得的體驗活動，多數人體驗後，紛紛表示相當有趣，覺得好玩又安全下次想再來玩。

228連假，麗寶國際賽車場推出多重優惠活動，適合全家人驅車前往體驗，定點遊玩省時又免受舟車奔波之苦，賽車場還有不收費的免費車展，能一窺名人珍藏的各式超跑、越野車等，即日起至3月3日止，憑麗寶樂園渡假區當日消費滿3000元的發票，還有機會獲得抽獎券，有機會獲得台灣車市很夯的現代汽車Hyundai Elantra1.6豪華款，更多優惠訊息請洽麗寶國際賽車場官網查詢。

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