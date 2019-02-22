彰化人看過來！ 淘汰二行程機車加碼補助

2019-02-22 20:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕千萬要把握機會！為了鼓勵民眾淘汰老舊的二行程機車，彰化縣今年加碼補助1500元，加上環保署補助500元，就可以獲得補助2000元；如果淘汰二行程機車換購電動車，最高可補助2.5萬元！

彰化縣環保局空氣品質科長尤鴻昌說，全縣機車有81萬輛，其中，二行程機車有4.8萬輛，去年環保署補助淘汰二行程機車補助1000元，彰化縣就淘汰1.1萬輛，今年在加碼補助下，希望能夠達到底1.5萬輛的目標，而二行程機車是2003年12月31日前出廠的機車，目前市售全新機車都是四行程以上的機車，二行程機車排放廢氣中的碳氫化合物（HC）排放量約為四行程機車的18倍。

縣長王惠美說，今年元旦起到12月10日止，只要民眾戶籍、車籍都在彰化縣滿1年以上，申請報廢二行程機車，就可享有淘汰補助金，如果再換購電動車，最高補助金2.5萬元，中低收入戶者最高補助金則為3萬元。

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