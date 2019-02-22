12年國教免試入學 台南體適能比序將調整

2019-02-22 19:13

〔記者蔡文居／台南報導〕台南12年國教免試入學制度在總分採計體適能，多年來飽受家長批評，被質疑是不公平的比序，造成學生為此奔波，甚至有人為了滿分，檢測達18次之多，市議員邱莉莉批評根本是虐兒，要求市府檢討。

教育局長鄭新輝表示，市長也要求免試入學制度要更友善，以符合大家的期待，今年教育局會進行調整，如果可以明年即可適用，但這並不代表體適能不重要，它一樣非常重要，但不要把它變成是一個壓力，造成學生挫折及影響自信，這並非12年國教的目的。

鄭新輝說，教育局一定會在符合教育理念與公平性上，做最佳的討論與調整，並在近期召開台南區高級中等學校入學推動工作小組研議。

邱莉莉今天下午召開記者會表示，台南區國教免試入學檢討多年，生涯比序、競賽分數、幹部分數、志願序都已朝向公平原則調整過，唯獨體適能項目不動如山。國教免試入學在台南區的設計不應淪為體育班入學考試，要求教育局正視，並在台南區高中入學推動工作小組列入議題進行討論，將多元表現的成績計算剔除體適能項目，希望能爭取明年適用。

邱莉莉說，南市東區某位國三生，BMI屬於肥胖體質，2016年國一時測體適能，4樣只有1樣心肺耐力通過門檻，換算成績只有4分，南征北討四處檢測都無法拿到滿分，今年初才由家長請假陪同連續檢測5天，終於在2月3日體適能成績登錄截止前一刻拿到滿分10分，前後檢測竟達18次之多，這根本是虐待兒童，也不符合國教免試入學精神。

南市補教協會榮譽理事長張簡永祥表示，不公平的比序在台南已存在6年，體適能應從總分項目移出，改放在單項比序即可，而且希望從國二這屆即可適用。

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