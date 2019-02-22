大家來賞花！「2019台灣國際蘭展」至台中花博宣傳

2019-02-22 20:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕名列世界3大蘭展之一的「2019台灣國際蘭展」，將在3月2日登場，趁著台中花博盛會時機，台南市副市長王時思今（22）日也到台中展開城市宣傳及花卉展覽交流。

台南市政府表示，台南這趟來訪交流，由台中市副秘書長張金釵接待，王時思感謝台中市的邀請，同時也推薦今年蘭展，以「台南400年的歷史景物」為主軸，用20多萬株蘭花、7大蘭屬、800多個品種，打造「ORCHID LAND蘭境-閱讀台南」5大花卉展景。

王時思指出，台南有非常多的農產與小吃，街道巷弄更是處處驚喜，這次到台中花博交流，同時也希望2個城市之間未來能有更多交流機會，彼此增進更多觀光旅遊地點互訪，經由這些文化饗宴，更深入認識台灣自己的物產，讓台灣在國際上發光。

王時思表示，台灣國際蘭展每年都舉辦，今年已邁入第15個年頭，成功開創國際市場的貿易平台，2018年參展國家已成長至42國，外銷金額亦高達110億元，文創商品展售總金額超過500萬元，現場蘭花展售金額也達1695萬元，對台南來說，蘭展不只是台南的一個重要展覽，同時更是產業的命脈。

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