爺奶的幸福樂園！竹市衛生局長照服務獲國際獎肯定

2019-02-22 13:43

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市府衛生局長期照護科透過資源整合，提供到宅沐浴車、長者營養餐飲、交通接送等貼心服務，提出「爺奶幸福樂園」計畫，近期獲西太平洋健康城市聯盟（簡稱AFHC）頒發創新獎，衛生局指出，會持續努力以綿密友善照顧服務網讓年長者安心在地老化。

衛生局長吳昭軍指出，西太平洋健康城市獎是由世界衛生組織（WHO）西太平洋健康城市聯盟舉辦，該聯盟成員主要是來自城市、政府機關、非政府組織、國家機構等組成，聯盟自2003年成立以來每兩年舉辦一次全球會議及評選，此屆AFHC創新獎項共有五個國家33個城市獲獎，竹市與台東縣是六都外唯二獲選本獎項的城市。

吳昭軍表示，市長林智堅上任後，於106年成立專責單位衛生局長期照顧科，整合長期照顧服務，陸續推動各類照顧服務方案，希望打造一個綿密而友善的常照網。

吳昭軍說，「爺奶幸福樂園」計畫包括「到宅沐浴車服務」，將組合盥洗設備搬進失能年長者家中，由專業操作員、護理師及照顧服務員到府協助，而「營養餐飲服務」只要是經評估過的失能年長者，就能由家屬申請服務，由衛生局合作單位提供全年無休的餐飲服務。

「長期照顧交通接送服務」則是衛生局與與計程車業者合作，當條件符合的失能年長者有就醫與復健需求就能申請，並依家庭經濟狀況調整收費；「長照出院準備服務」則是與台大、國泰、國軍、南門、馬偕五大醫院合作，將由醫院評估人員協助評估長者需求，當失能長者出院後，銜接長照中心的居家服務、專業服務（居家護理及復健）、喘息服務與輔具提供等。

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