擬真過頭的動物絨毛娃娃 連器官血管通通做出來！

2019-02-22 11:12

〔影音新聞／綜合報導〕說到絨毛動物娃娃，一般人想到的印象會是可愛的臉蛋加上毛茸茸的身體。但是一名刺繡藝術家Deborah Simon就打破了這種印象，他創作出一系列「剝皮動物玩偶（Flayed Animal）」，刻意不加上皮毛，反而是用刺繡繡出底下的器官、骨頭或者血管，展現出一種既獵奇又怪誕的美感。

他的靈感來自於這些經常被做成絨毛娃娃的動物們，在現實中的角色與人類想像之間有著極大的差距。例如熊身為自然界中的獵食者，但到了人類的想像中，牠就被去掉獠牙以及爪子，搖身一變成為小孩身邊的玩偶朋友。另外兔子經常也是可愛玩偶的成員之一，但在某些地區牠卻是餐桌上的美味菜餚，雖然有些人抗議兔子不應做為食物，但又會引發更多爭議，認為一樣都是人類的食用家畜，不應只有兔子受到差別待遇。Deborah Simon看到了這些想像與現實的差距，因此決定用這樣的創作來凸顯，讓人可以「血淋淋」的感受到這些動物不只是可愛玩偶，而是現實中活生生的動物。

看完了他的創作，回家看到自己的絨毛玩偶，感覺心情會有點複雜啊......。

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