南部空氣品質不佳 橋頭飆紅害、13測站亮橘燈

2019-02-22 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天新一波冷氣團南下，中部以北轉濕冷，空氣品質也隨之好轉，惟南部地區受影響較小，仍有汙染物累積，截至今天上午9時止，橋頭測站已達「紅害」等級，另有13測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午9時止，全台已有13測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，多數集中在中部以南地區，此外，橋頭測站已達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，北部、宜蘭、花東空品區及馬祖地區為「良好」等級；竹苗、中部空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，中部鄰近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南以南清晨至上午風速仍偏弱，擴散條件不佳，空氣品質多為橘色提醒等級，高屏空品區位於下風處，擴散條件偏差，以「橘色提醒」等級為主。

環保署表示，橋頭的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；南部地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況

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