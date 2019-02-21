冷氣團報到！周五低溫下探12℃ 北部防局部大雨

2019-02-21 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日起一波新的大陸冷氣團又將南下，整個周末都會受到影響，而這波冷空氣也將在周六達到最強狀態，最低溫恐下探12度；而樣的天氣也將持續到下周一，期間北台灣溫度會偏冷，並出現短暫雨。

中央氣象局預報，明日清晨鋒面通過，台灣中部以北、東北部及金門、馬祖、澎湖都有短暫雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨。白天冷氣團南下後，北部及東北部天氣轉冷，且仍有短暫雨，中南部地區則在經過短暫雨後為多雲到晴。

溫度方面，明日北台灣高溫將剩下不到20度，低溫也僅有14度，感受偏冷；花東白天氣溫約20至26度；中南部高溫則仍有28、29度，不過入夜後低溫僅17至19度，溫差較大，提醒民眾適時調整衣物。

紫外線方面，明日除了雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣及澎湖縣為高量級外，全台各地皆為中量級。

空氣品質方面，中部以北地區擴散條件好，空氣品質多為良好至普通等級；中部以南風速較弱，空氣品質多為橘色提醒等級。北部、宜蘭、花東及馬祖地區為「良好」等級；竹苗、中部及金門、澎湖地區為「普通」等級，中部鄰近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南以南位於下風區域，污染物易累積，雲嘉南、高屏區為「橘色提醒」等級。

颱風方面，天氣風險公司表示，今年第2號「蝴蝶」颱風已在今天下午5時增強為中度颱風，不過目前在離台灣大約3800公里海面上，路徑逐漸北轉，對於台灣並沒有太多影響，並不需要太擔心。

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