中邪？女跳髒臭大排游泳比怪異手勢 民眾心疼急喊拉她起來

2019-02-21 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕大排水溝中驚見有人游泳！網上流傳長髮女子在充滿垃圾、汙泥的大排游泳影片，並做出怪異手勢，許多民眾在岸邊圍觀、喊話，但都束手無策。據網友轉述，當地警方查證後得知當事人是逾期留台的越南籍人士，因情緒不穩才跳入大排水溝，事發當晚已移送專勤隊續辦遣返事宜。

臉書社團《爆料公社》有網友轉發他人上傳的3段影片，片中女子無視旁邊飄過的垃圾，在水溝中游起泳來，全身沾滿惡臭的淤泥。岸邊民眾心疼大喊，「妹妹來啦，我把妳拉起來啦」、「妳發生什麼事情妳告訴我，好不好？」，女子都不予理會，時而蹲進水裡，讓汙水浸到口鼻處，時而站起身來，雙手合十或手指天空。女子浸在汙水中，一下哭吼、一下裂嘴笑，或面無表情，專注比劃各種手勢。

網友們看完影片後回應，「好難過」、「隔著螢幕都能聞到味道了」、「應該有精神問題，沒什麼好取笑的，早日康復」、「卡到水鬼」、「這是請河童？」、「希望她身體、皮膚、眼睛沒事」、「有苦衷或壓力吧」、「一個從遙遠的國家來到陌生的國家，如今變成這樣是為何呢？」

根據網友SiLuo Precinct在相關貼文回應表示，16日上午11點多，西螺分局警方獲報後便到場處理。當事人為越籍女子，因個人因素情緒不穩跳入大排水溝，經查證已逾期留台，當晚便移送到斗六專勤隊續辦遣返事宜。

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