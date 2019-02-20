天燈變隕石！6顆綁一起施放 下秒大火球掉入人群

2019-02-20 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕新北市平溪昨（19）日湧入大量慶元宵人潮，許多遊客透過冉冉升空的天燈祈求來年平安好運，但竟有民眾將6個天燈綁在一起施放，過沒多久變成1團大火球從天而降，危險畫面在網路上曝光震驚網友，直呼「天燈變隕石」。

民眾將事發影片上傳到臉書社團「爆料公社」，片中能見到6個天燈緩緩升上5層樓的高度，接著合而為一燃燒成大火球，開始往地面急速下墜，不偏不倚地砸在鐵道上，當中1名女性遊客的衣服著火，天燈業者立刻用手幫她撲滅，整個過程充滿尖叫聲相當驚悚。

發出影片的民眾指出，「如果掉在任何一個人身上，後果不堪設想」、「其實平溪一路上看到好多著火的天燈掉在人群或是馬路中間，很是可怕。如果這是不可避免的習俗，是不是能想辦法更環保安全一點。」

網友們認為幸好失事的天燈沒有直接掉進一旁民宅或攤位，否則可能會引發深山裡的大火，也有網友提到「可以不要再放天燈嗎？真的很破壞環境」、「反正都是出事了才會來討論，就看誰要犧牲」、「這真的飛來橫禍了」、「願望，駁回」、「最恐怖的習俗」。

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