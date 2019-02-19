他抱怨平溪上廁所要收20元 1小時內被6000筆留言罵翻

2019-02-19 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團抱怨，聲稱到新北市平溪看天燈，沒想到上洗手間時竟然發現廁所要收費20元；對此，他痛批上廁所收錢的制度「根本是丟台灣人的臉」；結果這文章發出不到1小時，就被上千名網友、超過6000則留言罵翻。

這名網友今（19）日晚間快七點時在臉書「爆料公社」PO文，貼出一張表示「使用者付費，一次20元」的廁所告示牌，畫面中看起來廁所是在一戶民宅內；貼文者痛斥「上廁所還要收錢」的制度，根本是「丟台灣人的臉」。

文章下方立刻有網友跳出來表示「應該的吧，人家不用整理哦？」、「合理，因為現在的人都很沒公德心」；更有網友痛罵「你智商才20，丟臉」、「沒去過歐洲嗎，上廁所要1歐元，知福惜福好嗎」、「不付錢你要負責掃嗎？」「你自備寶特瓶吧」、「你的臉不腫嗎」？

根據統計，在該名原PO網友發文1個小時內，已超過6000多則留言，更有7000多人按讚，目前留言數與按讚數也仍在持續飆升中。

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