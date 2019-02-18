狂！休旅車匝道出口當入口 5秒從平面切上快速道路

2019-02-18 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕台61線西濱快速道路今（18）日被民眾目擊竟有車輛「神乎其技」將出口匝道當成入口，1次變換3車道險釀車禍，PO文網友諷刺這簡直是「神技入匝」，影片曝光也令網友相當傻眼。

民眾將行車記錄器影片貼上臉書社團「爆料公社」，從中能見他清晨行駛在西濱快速道路，距離彰化縣伸港出口僅300公尺距離，民眾準備將車開下匝道時，右方1輛開在平面道路的白色休旅車想要前往鹿港，竟從平面道路直接跨越槽化線向左變換車道。

片中顯示，該輛白色休旅車成功插入伸港出口匝道後，繼續往左變換車道，在5秒內從平面道路接上西濱快速道路，危險的駕駛方式讓PO文民眾緊急煞車，險些撞上釀成車禍，民眾事後餘悸猶存地在貼文裡寫下「神人展奇跡，神技入匝，TMD（他媽的）」。

網友們看完影片後，認為白色休旅車駕駛值得受到社會譴責，這樣的行為若在車輛擁擠時發生，後果恐怕不堪設想，也有網友提到「拍電影嗎？」、「連煞車都沒有，一氣呵成的多重違規」、「看來是職業神技老江湖了」、「要你命三千」、「幹真的是如入無人之境耶」。

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