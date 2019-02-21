還在靠乳清補充蛋白？黃豆粉蛋白質含量達88％

2019-02-21 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕隨著健身風氣盛行，越來越多人透過乳清補充蛋白質，市面上乳清的蛋白質比例多在70%到80%。不過其實還有另一種食品，其蛋白質比例高達88%，那就是黃豆粉。

綜合報導指出，乳清蛋白是從牛乳提煉出來的粉末，在沖泡後可以變成飲料，透過飲用的方式補充蛋白質。不過有些人因為有乳糖不耐症者，無法喝奶製品，可能不適合飲用乳清，黃豆粉與黑豆粉就是另一種良好的替代品，它們不僅同樣是優質蛋白質來源，成本還比奶粉低，而且有的具特殊專利的黃豆蛋白，蛋白質含量更高達88%。

刊登在《營養學期刊》（The Journal of Nutrition）的研究還發現，如果使用混合蛋白（protein blend，同時具有大豆蛋白和牛乳蛋白）對於肌肉的促進，會比使用單一個乳清蛋白，更有幫助。

不過高蛋白飲食並不適合所有人，林怡君藥師表示，高蛋白飲食在人體代謝過程中可能增加肝臟與腎臟的負擔，如果肝腎功能低下或具有肝腎疾病，進行高蛋白飲食前應諮詢專業醫藥人員。

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