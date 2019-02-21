一卡通滿5週年 今年元月發卡量破2千萬張

2019-02-21 16:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕一卡通營運滿5週年，昨公布累積發行量在今年元月份突破2千萬張，電子票證服務通路據點（刷卡）達到近2萬家，電子支付消費（QR code）通路據點更超過6萬家，更擁有126萬戶電子支付用戶、全台最多。

一卡通董事長施勝耀表示，一卡通致力成為台灣最便利的支付服務提供者，在支付服務上著墨許多，不斷突破創新，期望民眾能在生活中，體驗到持續進化的無現金支付的服務。

一卡通表示，成立5年來致力拓展使用通路，並在票卡設計、跨界合作商品開發上積極創新，除與國際知名的SNOOPY、迪士尼及Hello Kitty等合作授權圖像，開發各式票卡，也與台灣天團五月天、韓流人氣王BT21發行套卡，成功創造話題與造成搶購熱。

今年適逢Hello Kitty 45週年，一卡通特別取得45週年圖像授權，將於2月27日、3月27日2天，發行2款系列紀念票卡，預估將引爆另一波搶購人潮。

除實體票卡屢獲好評，一卡通也頻頻嘗試跨界合作，致力開發多元支付方式及服務 ，率續推出NFC手機一卡通、與Garmin及fitbit合作開發的智慧手錶及支付平台，更有獨自開發的行動驗票系統、及與LINE Pay整合的電子支付平台服務等創新服務。

一卡通使用通路持續擴增，圖為使用一卡通電子支付玩夾挖娃機。（記者王榮祥翻攝）

一卡通不斷推出獨特票卡，圖為即將發行的Hello Kitty 45週年紀念票卡。（記者王榮祥翻攝）

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