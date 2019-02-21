鐵路高架舊案再遭交通部打槍 宜縣府將繼續爭取

2019-02-21 11:39

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府爭取鐵路高架，因交通部修改「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，要求縣府再評估，縣府去年堅持以舊案送審，但昨日審查會仍遭交通部打槍；縣府秘書長林茂盛指出，仍會繼續向中央爭取舊案送審，但也會同步尋找財源，編列新評估案的預算。

鐵路貫穿蘭陽平原，未高架化阻絕宜蘭東、西兩地發展，更因平交道形成交通瓶頸，縣府從2008年開始推動鐵路高架，並辦理可行性研究，預估工程總經費約500億元，若僅施作宜蘭、羅東優先段，總經費約300億元，全長約28.8公里，可消除23處平交道，共12個車站要配合高架。

縣府爭取鐵路高架至今已逾10年，共斥資1600萬元，進行4度可行性評估，3度送交通部審查，卻全部遭到打槍，交通部去年以中央修改申請與審查作業要點為由，要求縣府重作評估，經費需3000萬元，但年底縣府未編列預算，堅持以「舊案送審」，避免浪費公帑。

但舊案於昨日交通部審查會上仍然遭到打槍，交通部要求，縣府必須依照去年2月新制定的「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，重新評估後再送審；根據縣府粗估，如鐵路高架全線重新評估需3500萬元經費，如僅評估宜蘭、羅東優先段，需2500萬元。

林茂盛指出，會透過行政院建置的中央、地方建設協調會報，向行政院繼續爭取宜蘭鐵路高架以「舊案」送審，另外，也會針對交通部的意見，優先籌措宜蘭、羅東優先段的2500萬新評估案的費用。

林茂盛指出，新的評估案要求，重新評估所有的平交道，如透過道路立體化、地下化等配套措施都無法取代時，才會同意鐵路高架，縣府檢討完府內預算後，只要找到財源，會在5月議會審查追加減預算時編列。

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