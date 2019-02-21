鹽水蜂炮造成新營空品不佳？台南環保局提數據說明

2019-02-21 10:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一整夜空氣品質嚴重不佳，全市4個固定空品測站的空品指標（AQI）全淪陷，屬於不健康的紅害等級。其中，以新營測站PM2.5濃度最糟，一度飆破100μg/m3（微克／立方公尺）。不少網友質疑是鹽水鋒炮造成的，台南市環保局今天表示，這跟鹽水蜂炮沒關係。

環保局表示，該局針對鹽水蜂炮活動於事前設置四台「定址式空氣品質微型感測器」及一台「移動式細懸浮微粒直讀儀」，在活動砲台附近進行走動監測。

根據現場監測結果顯示，影響區域範圍大概僅在炮台活動場地附近，隨著煙霧消散，PM2.5濃度也很快下降。新營測站在鹽水蜂炮期間大均維持在25~29μg/m3，並未因為施放蜂炮的關係而有明顯的上升。

環保局表示，這次空污主要是受到北風增強、南風減弱影響，原本堆積在雲林、嘉義的污染物，自21日凌晨開始隨北風南下，並涵蓋整個台南市。

環保局說，今日中午前，南風偏弱，北風持續帶來污染物。中午過後，新一波南風將逐漸增強，空氣將有大幅改善。但南風增強幅度不多，北台南仍位處「南北風輻合區」，空氣品質改善有限，仍需注意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/