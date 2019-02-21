「2019台北燈節」24日踩街遊行及閉幕活動擴大交管

2019-02-21 08:47

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2019台北燈節」將在星期日（24日）下午3時至5時舉行踩街遊行，隨後在晚間7時至9時舉行閉幕暨頒獎典禮，預計將吸引大量人潮前往參觀。台北市政警察局屆時將擴大進行交通管制，籲請民眾提早注意。

北市警局表示，踩街遊行管制時間，是自24日中午12時起至下午6時。

管制路段為：1、中華路（忠孝西路-貴陽街）。

2、開封街及武昌街（中華路-延平南路）、洛陽街（中華路-忠孝西路16巷）、漢口街及峨眉街（西寧南路-中華路）、延平南路（漢口街至武昌街）、成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-內江街）、衡陽路（中華路-延平南路）、長沙街（中華路-延平南路）、長沙街（漢中街-中華路）。

3、洛陽街（西寧南路-忠孝西路16巷）封閉西往東車道、漢中街（內江街-長沙街）封閉南往北車道、長沙街（西寧南路-漢中街）封閉西往東車道。

4、中華路景觀天橋封閉。

5、成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（內江街-成都路，及內江街-長沙街南往北車道）、衡陽路（中華路-延平南路），配合活動管制至晚上10時。

閉幕活動管制時間為24日下午6時至10時。

管制路段為：成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-長沙街，內江街-長沙街管制往北車道）、衡陽路（中華路-延平南路），管制範圍如圖2。

至於其他交通管制措施：

（一）秀山街（停車場出入口-衡陽路）、永綏街（延平南路-博愛路）等攤商區，即日至24日每日6時至24時封閉。

（二）即日起至24日每日11時起至活動結束，管制中華路與延平南路及中華路一段9巷口，另活動期間封閉忠孝西路與延平北路路口東側行穿線。

（三）車種管制通行：為維護活動交通安全及秩序，燈節期間每日15時至23時禁止大貨車（總重逾6.5噸）及聯結車通行市民大道、鄭州路以南，中山南北路以西，愛國西路、桂林路以北，環河南、北路及康定路以東之範圍內道路。

北市警局表示，活動期間將加強取締周邊市民大道、忠孝西路、重慶南路、中山南路、環河南路、愛國西路等路段違規停車。

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