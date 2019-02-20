醒吾高中校舍遭查封 教產工會轟無良雇主

2019-02-20 18:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市私立醒吾高級中學去年爆發積欠教師薪水，新北市教育人員產業工會理事長鄭建信說，醒吾高中董事會及校長，不能坐視學生權益於不顧，更不能創私立學校經營惡例，讓教師做白工，領不到應得的薪資。

鄭建信說，過年前工會就察覺事態嚴重，在農曆過年前的1月31日，就聲援醒吾高中教師召開記者會，向新北市教育局提出呼籲，也要求醒吾高中董事會不能當「無良雇主」，必須拿出良心，發給教師遲發的薪資，同時維護學生的受教權。

醒吾高中又因欠繳2017年健保費、2018年的勞保費與勞工退休準備金，經扣押存款及勸繳後，尚欠376萬7064元未繳，2月18日遭行政執行署新北分署行政執行官查封部分校地及校舍，包括行政大樓、禮堂及教室，查封後仍提供學生師生使用。

新北市教育人員產業工會指出，這個事件再次反映出，醒吾高中董事會已無力勝任學校財務管理運作的責任，再次呼籲新北市府應儘速召開私校諮詢會，就醒吾高中校務運作狀況進行檢討，並採取必要的措施。

新北市教育人員產業工會指出，查封消息令人錯愕，也擔心工會教師薪資能否正常領取，但是教師即使擔心自身權益得否伸張時，仍堅定表示會堅守工作崗位，善盡職責，照顧好每一位學生。

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