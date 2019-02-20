醒吾高中校舍遭查封 教育局：研議解散董事會

2019-02-20 18:22

首次上稿 17:12

更新時間 18:21 新增校方回應

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市私立醒吾高級中學去年爆發積欠教師薪水，且因欠繳2017年健保費、2018年勞保費與勞工退休準備金，經扣押存款及勸繳後，尚欠376萬7064元未繳，2月18日部分校地及校舍遭查封。新北市政府教育局呼籲校方「儘速繳清所有欠款」，如果未依承諾在2月底前改善，將於3月初召開私校諮詢會，研議是否向法院聲請停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事之職務，並研議解散董事會事宜。

醒吾高中代理校長吳文梅以聲明稿表示，「所提的問題學校正在積極處理中，感謝媒體的關心，目前學校一切運作正常，師生權益均獲得保障，謝謝大家。」

教育局表示，經了解，遭查封校舍為行政大樓、禮堂及教室，查封後仍提供學生師生使用，校方也回應將於2月底繳納所有積欠之勞健保費用。

教育局說，強力呼籲醒吾高中儘速繳清欠款，若未能期限內改善，將於3月初召開私校諮詢會，研議是否向法院聲請停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事之職務，並研議解散董事會事宜。

醒吾高中爭議不斷，去年起積欠教職員薪水、積欠廠商貨款，教師更透露，學校資金長期運作不正常，甚至讓學生開學次月才拿到課本，網路、電腦經常毀損無法維修，嚴重影響學生受教權。

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