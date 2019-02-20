不畏熱潮退燒 清境高空景觀步道穩定營運 2期工程4月底完工

2019-02-20 20:31

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境高空景觀步道前年五月啟用，目前遊客人潮雖無法與剛啟用相比，但每月平均6萬人次，營運狀況較全台其他退燒的高空步道景點相對穩定，縣府也推動2期工程，從青青草原南票口再向上延伸800公尺至北票口，預計4月底完工，盼再提升觀光效益與遊客通行安全。

仁愛鄉清境高空景觀步道第1期工程由清境國民賓館至青青草原南票口，全長1.2公里，前年5月27日正式啟用，除能遠眺壯麗山景，也兼顧遊客安全，避免行走車流量大的台14甲線衍生危險，初期人氣居高不下，不到1年即突破百萬遊客人次，啟用至今門票收益破7000萬元，第1期工程款4700多萬元也回本。

縣府觀光處長王源鍾表示，儘管全台許多高空步道景點人潮退燒，清境因為是高人氣景點，每年有逾百萬遊客，加上高空景觀步道兼具觀光與通行安全，目前每月平均約有6萬餘人次，營運狀況相對穩定，也對清境風景區有加分效果，能夠延長遊客觀光時間，在清境創造更多消費機會。

縣府也規劃清境高空景觀步道2期工程，從青青草原南票口延伸至北票口，長度800公尺，向交通部觀光局爭取補助2700多萬元，縣府自籌約900萬元，工程已經動工，預計今年4月底完工，步道總長將達2公里，從國民賓館至青青草原南、北端票口等人潮密集區均涵蓋在步道服務範圍，提升觀光效益與遊客安全。

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