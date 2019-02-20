高纖、低熱量 晚香玉筍美味端上桌

2019-02-20 16:19

［記者王秀亭／台東報導］4年前返鄉的池上鄉民許宴國看上晚香玉筍高單價的市場契機，率先引進池上種植，並與國中同學林靜英、林秋義合力耕作，但近年價格大跌，3人竟視為轉機，不僅推出餐點，還打算將花萃取出純露與精油，試圖走出一條自己的路。

晚香玉筍其實是「夜來香」的蒜科植物，早期雲嘉地區夜來香花卉盛產而滯銷，農民嘗試將花苞連莖一同入菜，有蘆筍的口感，又較蘆筍爽脆，具有高纖、低熱量、口味不重的特性，因曾在國際美食展食材組獲得冠軍而聲名大噪，曾創下每公斤2000元的高價。

許宴國表示，回到池上就想種些不一樣的植物，因而看上單價高的晚香玉筍（夜來香的花苞花莖），一口氣栽種2甲地，並找來有相同自然農法栽種理念的國中同學林靜英、林秋義一起合作管理。

雖然近年晚香玉筍成為法式餐桌的寵兒，台東市某家高價牛排館利用其特性，增加食物賣相，仍擋不住價格大跌，許宴國說，如今1公斤只有48元，加上地主欲收回農地，只好移植回振興村的自家農地。

「還沒賺到半毛錢，但絕不放棄。」林靜英發揮料理長才，將晚香玉筍川燙冰鎮，或與甜椒拌炒，都是一道道美味佳餚，烹煮給民宿客人享用，花則採來點妝民宿，讓整棟房充滿夜來香的香氣。

3位國中同學更計畫萃取夜來香的純露與精油，做更多元的發揮，許宴國說，一定要成為台東縣第一個以晚香玉筍走出一片天的農戶。

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