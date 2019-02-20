以核養綠？ 能源局：核四6到7年無法重啟

2019-02-20 15:35

〔記者劉力仁／台北報導〕九合一選戰通過「以核養綠」公投，但經濟部能源局表示，因為5大議題難以快速解決，核四6到7年無法重啟。

經濟部能源局今天在環保署環評大會報告「全國電源開發及供電時程」，能源局組長吳志偉簡報表示，受限於5大關鍵議題，核四6到7年內無法重啟。

五大議題分別為立院決議要求、備品無法取得、與原廠GE協商修約、預算編列與申請重啟、工程施作等。

吳志偉表示，立法院決議要求，廢除核四計畫、補充地質調查及辦理燃料外運等；備品無法取得方面，安全數位儀控設備等零件廠商已經停產或結束營業，重啟將面對備品取得困難；與原廠GE協商修約方面，原廠GE團隊已經解散，維修時間無法估計，還要釐清未來工程責任、工期及經費問題。

預算編列方面，編列相關預算需要1到2年時間，向原能會申請重啟也需要2年；工程施作方面，設備安全強化、完成組裝及測試、燃料棒送回原廠檢查需時4至5年。綜合前列5大議題，能源局估計核四6到7年無法重啟。

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