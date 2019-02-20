今年首例境外移入茲卡病例 男中學生越南探親染病

2019-02-20 15:25

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布今年國內首例境外移入茲卡病毒感染症病例，是1名中部10多歲男性中學生，有越南旅遊史，目前居家隔離中。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名男學生2月5日至15日隨家人至越南胡志明市探親，14日出現發燒症狀，15日返台入境時，經台中清泉崗機場發燒篩檢站攔檢，並採檢通報，今日確診，現症狀已改善，將居家隔離至2月25日，其他相關接觸者均無疑似症狀。

羅一鈞提及，目前不是病媒蚊活躍的季節，評估此案造成社區擴散的風險較低。

疾管署統計，從2016年迄今，我國共計21例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地以東南亞國家為多，包含越南6例、泰國5例、菲律賓及馬來西亞各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛羅里達州邁阿密）及安哥拉各1例。

疾管署呼籲，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，但孕婦則可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。

疾管署強調，若民眾需要前往，應做好防蚊措施，例如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，以及住在有紗窗、紗門或空調的房舍等；離開後則要落實「1+6原則」，即暫緩捐血至少1個月，男女無論有無症狀，均應採取安全性行為、全程正確使用保險套及延後懷孕至少6個月。

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