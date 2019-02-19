研究顯示：感染過登革熱的人 或許不會感染茲卡病毒

2019-02-19 00:00

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕2015年茲卡病毒肆虐巴西，在疫情大流行期間，共有逾3000名小腦症新生兒接續出生，當時引發國際社會高度關注。一項為期3年、檢視巴西東北部一處貧民窟居民免疫樣本的研究發現，體內登革熱抗體越高的人，感染茲卡病毒的風險越低。研究人員強調，有必要進行進一步研究，以釐清是否登革熱疫苗可用於預防茲卡的感染。

這項由耶魯公衛學院領導的國際研究，其成果發表在8日出刊的期刊「科學」（Science）上。研究人員針對巴西巴伊亞（Bahia）州首府薩爾瓦多貧民窟「Pau da Lima」的1453名居民展開調查，結果發現，2014年10月與2015年3月茲卡疫情爆發前取得的血液樣本幾乎全對茲卡呈陰性反應，但到了2015年10月，高達73％居民感染茲卡病毒。

再者，在茲卡疫情爆發前，當中有642名居民也曾接受登革熱感染的檢測，結果86％呈陽性反應。研究人員評估其血液中的登革熱抗體濃度，發現登革熱抗體濃度每增加1倍就能降低感染茲卡病毒9％。研究人員指出，這顯示體內對登革熱病毒的免疫力越大，感染茲卡的風險就越低，該現象可用所謂的免疫交叉反應（cross-reactivity）來解釋，亦即一種病毒的抗體或許可防護另一種病毒。

傳播茲卡病毒的埃及斑紋也會傳播登革熱與屈公熱等有關病毒，該研究第一作者之一、匹茲堡公衛學院副教授馬奎茲（Ernesto Marques）指出，「這表示有登革熱提供抗茲卡的交叉保護性抗體」，參與該研究的巴西巴伊亞聯邦大學副教授柯斯塔（Federico Costa）說：「該研究首度證明對登革熱的免疫將可保護人們免於感染茲卡病毒」。部份病毒學家認為，這或許有助於解釋為何印度的茲卡盛行率偏低的原因。

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