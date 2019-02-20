巡田水要乘涼 老農種出彰化木棉秘境

2019-02-20 14:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕春暖花開，彰化縣兩大棉秘境竹塘鄉九塊厝堤防旁、埤頭舊濁水溪堤岸邊，目前木棉花開約7成，本週進入盛開期，花況最美，預料花期可持續至二二八連假。

被喻為「彰化最美的木棉花秘境」的竹塘鄉堤防旁木棉道，雖然不到100公尺，但因為週邊都是綠油的稻田，與火紅的木棉呈現強烈的對比，尤其從堤防上俯瞰，紅花與綠田相襯，美不勝收。

木棉花道主人陳彰桓說，25年前為了乘涼種下木棉，沒想到成為竹塘的特色景點，現在巡田水兼賞景，也很高興吸引人潮觀光，他預估這花況可以持續到二二八年假。

彰化縣另一木棉花秘境位於舊濁水溪埤頭段南岸的水防道路，花道長達4公里，為全台之最。前彰化縣長翁金珠任內整治時，在此種植六百多棵木棉樹，從此每年三月至五月春暖花開之際，紅、橙色彩渲染整條車道時美景令人驚豔，成為彰化最知名的賞花祕境之一，不過今年花況提早，美景乍現，令賞花民眾有點措手不及。

鄉長杜懿彩說，一般木棉花開在3月，今年遇上暖冬，木棉樹受外在因素影響，因而提早在二月農曆年前就陸續開花，目前花況約開5成，木棉花預計花期一個月，賞花民眾記得請早。

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