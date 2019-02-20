高雄香蕉外銷日本 韓市府稱會「推一把」

2019-02-20 12:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕專攻日本市場的旗山青農郭泰呈，今年把高雄香蕉外銷日本已達105公噸，3月起，可以增加到每週4櫃、60噸的數量，相較去年，預計到年底總外銷量可增加一倍。農業局局長吳芳銘表示，在市府「推一把」和業者、蕉農努力下，相信可以讓風味獨特的高雄香蕉持續飄香日本。

從曾祖父輩起經營香蕉外銷的旗山郭家，目前接棒的第4代青農郭泰呈克服種種難關，以每週2櫃、30噸的量，將高雄的香蕉持續外銷日本，到3月可以增加到每週4櫃，吳芳銘今上午前往郭家經營的青果社視察香蕉裝櫃，了解目前香蕉出口日本的情形。

吳芳銘表示，帶有熱帶風情的香蕉是高雄相當具代表性的農產，優秀的品質深受日本國內市場喜愛，高雄香蕉在品種及品質上都相當具有競爭力；市府會「推一把」，持續和日本相關單位，包括商社、貿易商溝通，多進口一些台灣的香蕉，藉此消化台灣市場香蕉的總量，台灣香蕉的價格才會更好。

不只是香蕉，吳芳銘指出，今年高雄鳳梨銷中國的數量比去年非同期已增加8倍，為了積極開拓日本農產市場，將於3月前往日本參加2019年東京國際食品展，參展農產包括玉打山的茶、香蕉、鳳梨、蜂蜜、玉荷包加工產品等，期望能有更多媒合機會，把握日本親近台灣的優勢，將高雄的農產行銷出去。

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