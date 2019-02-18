香蕉或蘋果就能為手機充滿電？理化老師：假的！

2019-02-18 09:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕最近網路熱傳1支用2根香蕉、2個蘋果併聯發電，就能讓小燈泡發亮、幫手機快速充電的影片，國中理化老師王仁穩表示，影片中是併聯發電，數量加倍電力卻不能相加，該電力根本無法供應手機充電的電力，況且仔細一看，影片顯示的是手機電池符號而非充電狀態。

這支最近在LINE群組熱傳的影片，分別利用兩根香蕉和兩個蘋果，各接上兩種金屬導體，利用其在電解質裡的電位差，所形成的迴路進而產生電流。先接上影片先是兩種水果讓小燈泡發亮，接著改接手機充電頭，一接上手機充電孔，電池就快速充電，從無電力顯示到充至2/3滿的電力。

很多網友看到後都覺得不太可能，但影片一氣呵成實在不像剪接，南投縣草屯鎮林姓手機維修業者說，1V~2V的微小電量能讓燈泡發亮，但大多智慧型手機電池多為3.8V以上，光靠兩個蘋果是無法維持長時間讓手機電池充電續電，而電池所需要的效能將無法展現出來。

教理化的南投縣信義國中校長王仁穩也說，1根香蕉和1個蘋果的電壓各為0.88V和 0.92V，影片中兩根香蕉和兩個蘋果採併聯方式，是不能隨水果數量增加而電力相加，因此兩根香蕉和兩個蘋果電壓仍是0.88V和 0.92V，如此小的電力是不夠讓手機充電的。

王仁穩也說，大家若仔細看讓水果電池充電的手機螢幕，充電時沒有顯示平日充電時會出現的閃電符號，表示該畫面只是從手機APP電池符號，而非真的手機充電的狀態。

此外，香蕉和蘋果的電壓不一樣，幫手機充電的速度自然也不同，惟影片中兩種水果充電速度一樣快，也讓人很快就抓包。

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